Fairer Kampf um Körbe

BEWEGUNG Gleiberg-Schüler machen Sport ohne Schiedsrichter

Wettenberg-Launsbach „Wir kümmern uns um unsere Jugendlichen vor Ort“, sagte Gabriel Verhoff, Direktor der Gesamtschule Gleiberger Land (GGL). Denn um was es jüngst in der Sporthalle ging, zählt auch auf der Straße, bei Freunden, in der Familie – und später im Beruf: Fair Play.

Copyright © mittelhessen.de 2018