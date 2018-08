Mühlenfest

Feiern am Stadtmuseum

Braunfels Die Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft Braunfels feiert das 19. Mühlenfest am Sonntag, 12. August, von 11.30 bis 18 Uhr am Stadtmuseum in Braunfels. Alleinunterhalter Wolfgang Thiele, der Volkstanzkreis Braunfels und die Basin-Street-Band sorgen für Unterhaltung.

