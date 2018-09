Tag der offenen Tür

Feuerwehr kennenlernen

Aktionstag Brandbekämpfer laden Bürger ein

Braunfels Für Sonntag, 16. September, lädt die Freiwillige Feuerwehr in Braunfels ab 10.30 Uhr zum Tag der offenen Tür in den Hüttenweg 3 in Braunfels ein.

Copyright © mittelhessen.de 2018