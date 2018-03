Feuerwehr zeichnet Jubilare aus

Ehrenamt Freundschaft mit Kameraden aus Österreicher vertieft

Greifenstein-Ulm An der Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Ulm nahmen nur 14 Mitglieder teil, was Vorsitzender Jochen Brück in seiner Begrüßung bedauerte.

