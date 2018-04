Filmdokumentation auf den Spuren des Rockerkriegs

Medien In drei Teilen geht es um die „Hells Angels“ und auch um den Mord an Aygün Mucuk in Wettenberg

Wettenberg Am 7. Oktober 2016 wird Aygün Mucuk vor dem Clubhaus der „Hells Angels“ in Wettenberg ermordet. 17 Kugeln aus zwei Waffen treffen den Präsidenten. Am Samstag strahlt ZDFinfo ab 20.15 Uhr die dreiteilige Dokumentation „Rockerkrieg“ aus.

