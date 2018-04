Fleißige Bienen starten in den Frühling

Jetzt aber los! Der Frühling naht mit großen Schritten, und mit allenthalben aufgehenden Blüten sind natürlich auch viele neugierige und emsig arbeitenden Insekten aufgewacht, so wie diese Biene, die – obwohl schon recht schwer beladen – im Anflug an eine verlockende Blüte ist. Der gelbe Blütenstaub, den die Biene mit ihren Vorderbeinchen einsammelt und an den Hinterbeinen anlagert, ist eiweißreich und dient neben dem zuckerhaltigen Blütennektar zur Ernährung der Bienenlarven im Stock. Das Bilder der fleißigen Biene schickte uns unsere Leserin Claudia Botenwerfer aus Steindorf.

Copyright © mittelhessen.de 2018