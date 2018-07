Fliegerischer Nachwuchs

Hohenahr-Großaltenstädten 15 Ferienpasskinder nahmen an der Aktion „Modellfliegen“ des Modellflugclubs Hohenahr teil. Vorsitzender Bernd Peter (mit Hut) und die Betreuer beantworteten gerne die Fragen und gaben Einblicke in die Konstruktion der Modellflieger. „Aus was sind die Propeller?“, wollte Finn wissen und erfuhr, dass diese sowohl aus Holz und Kunststoff als auch aus Kohlefasern sein können und dass ein Quadrokopter ganz aus Carbon ist. Die Technik war höchst interessant besonders für die Jungen, so auch für Robin, der sich nach den Antrieben erkundigte und lernte, dass die Turbinen eines Jet-Modellfliegers mit Kerosin angetrieben werden. Nach der theoretischen Einweisung konnten alle mit selbst gebastelten Wurfgleitern zum Wettbewerb antreten. Platz 1 belegte Silas Krüger, gefolgt von Leonhard Brück und Simon Paul Koch. Jedes Kind bekam einen Preis. Höhepunkt war das Lehrer-Schüler-Fliegen.

