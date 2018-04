Veranstaltung

Fotobörse in der Taunushalle

Veranstaltungen Kameras kaufen und verkaufen

Solms Am Samstag, 21. April, findet von 11 bis 17 Uhr die Solmser Fotobörse in der Taunushalle in Solms statt. Einen Schwerpunkt der Börse stellen die Leica-Oldies dar. Es werden auch Fotogeräte aller anderen Kamerahersteller angeboten. Einige der Aussteller sind neben dem Verkauf auch am Ankauf von Fotogeräten interessiert.

Copyright © mittelhessen.de 2018