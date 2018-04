Telefonaktion

Fragen rund ums Auge stellen

WETZLAR/Gladenbach Der Augenarzt Volker Besgen ist am Mittwoch, 4. April, beim „Direkten Draht zum Mediziner“ von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Redaktion in Gladenbach zu erreichen.

Copyright © mittelhessen.de 2018