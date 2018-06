Jahresfest

Frauen treffen sich

Jahresfest Kreisverband feiert in Kröffelbach

Waldsolms-Kröffelbach Zu seinem Jahresfest lädt der Kreisverband der Frauenhilfe Wetzlar/Braunfels alle Frauenhilfsfrauen für Samstag, 30. Juni, ab 16 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus in Kröffelbach, Kraftsolmser Straße 18, ein. Den Start macht ein Gottesdienst zum Thema „alle an einem Tisch“. Im Anschluss ist ein geselliges Miteinander geplant.

