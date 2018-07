Radtour

Freie Wähler radeln wieder

Hüttenberg Die Freien Wähler aus Hüttenberg fahren am Samstag, 14. Juli, mit Fahrrädern nach Wißmar, um dort das Holz- und Technik-Museum zu besuchen. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 9 Uhr am Hüttenberger Hallenbad. Die Strecke ist flach und damit auch für Kinder geeignet. Nach dem Besuch des interessanten Holzmuseums ist ein Mittagessen in der Gaststätte Erlenhof geplant.

Copyright © mittelhessen.de 2018