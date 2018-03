Freisitz brennt

Wetzlar-Nauborn Vermutlich ein technischer Defekt an der Elektroinstallation hat am Samstag einen Brand in einem Freisitz in der Friedensstraße ausgelost. Gegen 13 Uhr rückten die Wetzlarer Feuerwehr und die Feuerwehr aus Nauborn. Rasch löschten die Brandschützer die Flammen.

