Sperrung

Friedenstraße am Dienstag zu

Wetzlar Wegen Pflegearbeiten an Straßenbäumen bleibt die Friedenstraße in der Wetzlarer Kernstadt von der Kreuzung Bergstraße in Richtung neue Wohnstadt am Dienstag, 27. Februar, in der von 7.30 bis 17 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt.

