Frühling im Kalender, Winter in der Luft

Biebertal-Rodheim-Bieber Kalte Luft aus Russland soll in den kommenden Tagen, vor allem aber den Nächten dafür sorgen, dass es bitterkalt bei uns wird. Der Winter kommt also ausgerechnet zum meteorologischen Frühlingsanfang – für die Wetterfrösche beginnt das Frühjahr am 1. März.

