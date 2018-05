Frühstück in der Natur mit Reineke Fuchs

Leun Der frühe Vogel fängt nicht nur den Wurm, sondern bisweilen auch ein schönes Fotomotiv mit der Kamera ein. So war unser Leser Steffen Leinweber kürzlich bei Tagesanbruch in der Leuner Natur unterwegs, als er auf einen Fuchs traf. Leinweber ist Jäger und Hobbyfotograf, hat nach eigenen Aussagen deshalb auch immer seine Kamera dabei, wenn er auf den Hochsitz steigt. Seine Begegnung mit dem scheuen Tier schildert Leinweber wie folgt: „Gerade als ich bei einem herrlichen Sonnenaufgang mein Frühstücksbrot um 5.40 Uhr zu mir nahm, schnürte Reineke plötzlich wenige Meter neben dem Hochsitz durch das hohe Gras. Er war mit der Beschaffung des Frühstücks beschäftigt und ließ sich nicht von mir stören, was mir die Möglichkeit bot, ein paar schöne Aufnahmen von ihm zu machen.“

Copyright © mittelhessen.de 2018