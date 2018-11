TOURISMUS

Führungen im Advent

WETZLAR In das Wetzlar von 1773 kann man bei der „Weihnachtlichen Stadt(Ver)Führung“ eintauchen. Bis 19. Dezember erfahren Gäste, was Goethes Mutter in Wetzlar machte und warum Frankfurter Brenten in Wetzlar stadtbekannt sind.

