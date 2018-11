Gartenbauerehren Jubilare

Vereine Auszeichnungen in Werdorf

Aßlar-Werdorf Der voradventliche Nachmittag des Obst- und Gartenbauvereins Werdorf ist traditionell auch der Rahmen für Jubilarehrungen. Die 1. Vorsitzende Helga Respondek hieß dazu im Dietrich-Bonhoeffer-Haus willkommen, wo in gemütlicher Kaffeerunde schnell gesellige Atmosphäre herrschte. Für 25-jährige Mitgliedschaft stand Brigitte Lotz zur Ehrung an. Seit 40 Jahren stehen Karl-Heinz Aichholzer, Walter Gack, Günter Hennig, Armin Krämer, Walter Schupp und Helmut Uhl in den Vereinsreihen. Seit 60 Jahren gehört Karl Messerschmidt dazu.

