Gartenhütte ausgeräumt

Polizeibericht Mindestens 600 Euro Schaden

Aßlar Mit einem Tischtennisnetz und zwei Tischtennisschlägern im Gesamtwert von rund 50 Euro haben Diebe in der Hohlstraße in Aßlar das Weite gesucht. Ihre Beute fanden sie nach Angaben der Polizei in einer Gartenhütte. Wann genau der Einbruch stattgefunden hat, ist unklar. Er fiel am vergangenen Donnerstag um 15.45 Uhr auf.

Copyright © mittelhessen.de 2018