Geschichte

Gedenken an die Opfer

Braunfels-Bondbaden Zur Erinnerung an die jüdischen Bürger von Bonbaden findet am Freitag, 9. November, um 17.30 Uhr in Bondbaden eine Gedenkfeier statt. Vor 80 Jahren zerstörten die Nationalsozialisten Synagogen und jüdische Geschäfte und begannen mit der gezielten Vernichtung von jüdischen Mitbürgern.

