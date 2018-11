Enthüllung

Gedenktafeln erinnern an NS-Zeit

Wetzlar Am Donnerstag, 6. Dezember, werden von 10.30 bis 12 Uhr auf dem Gelände von Ikea in Wetzlar Gedenktafeln zu Ehren des Buderusarbeiters Erich Deibel und zur Erinnerung an ein Zwangsarbeiterlager von Buderus enthüllt.

Copyright © mittelhessen.de 2018