Gefährliches Spiel

Polizei Unbekannte lösen Radmuttern an Nissan

Braunfels-Philippstein Ein gefährliches Spiel haben Unbekannte an einem in der Möttauer Straße geparkten Nissan getrieben. Sie lösten an dem weißen Qashqai die Radmuttern des linken Vorderrades. Als die Besitzerin am Dienstag, 31. Juli, gegen 5.30 Uhr losfuhr, löste sich die Felge. Die Höhe des Sachschadens steht laut Polizei noch nicht fest.

