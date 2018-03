WETZLAR Die Junge Union (JU) Lahn-Dill setzt ihre Sommerreihe "summer & politics" am Mittwoch, 17. Juni, fort. Um 19 Uhr begrüßen die Nachwuchspolitiker in der Gaststätte "Fischerhütte" (Dammstraße 6) in Niedergirmes Jörn Contag von der (...)