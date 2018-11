Turnier

Geschick ist gefragt

Wettbewerb Zweiter Tischkicker-Cup steigt

Biebertal-Rodheim-Bieber Der zweite Gleiberger-Land-Tischkicker-Cup für alle Altersklassen findet am Samstag, 3. November, von 14 bis 18 Uhr, in den Räumen der „Evenius GmbH“ in Rodheim, Karlstraße 22, statt. Gespielt wird in Zweier-Teams. Alle Spieler erhalten Urkunden und Preise. Das Startgeld beträgt drei Euro pro Person. Anmeldungen sind per E-Mail an tischkicker@sonnenstrasse.net erforderlich.

Copyright © mittelhessen.de 2018