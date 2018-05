Wetzlar Sänger Bernd Schöne tritt am Samstag, 12. Mai, in seinem Live-Musikclub „Die kleine Bühne“ in Wetzlar, Lahnstraße 27/29, auf. Das Konzert beginnt um 21.30 Uhr, Einlass ist ab 20 Uhr. Schöne singt Lieder (...)