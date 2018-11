Von Malte Glotz

Glyphosat vergiftet das Parlament

POLITIK Einstündige Diskussion um Antrag aus dem Januar endet in erneuter Verschiebung

LAHNAU Mindestens bis Oktober 2019 wird in Lahnau kein Glyphosat ausgebracht. Das ist kein Verdienst der Gemeindevertreter. Der Betriebshof hat vorher schlicht keinen Bedarf an dem Unkrautvernichter. Fast ein Jahr Zeit also für die Gemeinde, einen Umgang mit dem Stoff zu finden.

