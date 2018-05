Unfallflucht

Golf streift einen Fußgänger

Polizei Vermutlich in hellgrünem Golf unterwegs

Bischoffen Die Polizei in Herborn sucht einen Unfallverursacher. Er hat am Dienstag in Bischoffen einen Fußgänger angefahren und ist danach abgehauen.

