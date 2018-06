Energie

Greifenstein in der KEAM

Greifenstein Greifenstein beteiligt sich an der KEAM (Kommunale Energie aus der Mitte GmbH). Bei einer Enthaltung stimmten die Gemeindevertreter am Dienstag in Arborn dafür, einen Anteil von 0,5 Prozent im Wert von 1500 Euro zu kaufen.

Copyright © mittelhessen.de 2018