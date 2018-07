Fest

Grillabend an der Ulmbachtalsperre

Geselligkeit Rettungsschwimmer laden ein

Greifenstein-Beilstein Am Samstag, 4. August, bieten die Rettungsschwimmer ab 18 Uhr einen Grillabend an der Rettungswachstation der Ulmbachtalsperre in Beilstein an. Die Kosten für das Essen belaufen sich für Mitglieder auf drei Euro, für Nichtmitglieder auf fünf Euro. Wer Lust hat, kann eine Runde in der Ulmbachtalsperre schwimmen.

