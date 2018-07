Großaltenstädten feiert wieder Kirmes

Dorfleben Los geht’s am Freitag mit Party

Hohenahr-Großaltenstädten Es ist wieder Zeit für die Dreschhallenkirmes in Großaltenstädten. Sie beginnt am Freitag, dem 6. Juli, mit einer „Mallorca Party“ und Musik von DJ Alex. Einlass ist ab 20 Uhr, der Eintritt kostet vier Euro. Am Samstag spielt die Band „The RoXx“ Rockmusik. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt kostet sechs Euro.

