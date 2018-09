Von Gert Heiland

Grünes Licht für Minimallösung

Politik Einstimmiges Ja der Gemeindevertretung zum Feuerwehrhaus Rodenberg

Greifenstein-Rodenroth Eine schwere Geburt – dieses Bild hat am Donnerstag in der Gemeindevertretung im DGH Rodenroth die Runde gemacht. Das „Kind“, das so lange kreißte, ist das Feuerwehrhaus in Rodenberg.

Copyright © mittelhessen.de 2018