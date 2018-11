Gutes tun mit Gebäck und Kaffee

Soziales „Café Jedermann“ in Aßlar steht für alle offen

Aßlar Seit zehn Jahren organisieren Mitglieder der Evangelischen Freien Gemeinde Aßlar das „Café Jedermann“. An jedem letzten Sonntag im Monat laden sie sozial Benachteiligte zum Kaffeetrinken in ihr Gemeindehaus in der Borngasse ein.

Copyright © mittelhessen.de 2018