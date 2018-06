Hakenkreuze an Mazda

Polizeibericht I Unbekannte zerkratzen Auto

Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg Hakenkreuze und ähnlich gelagerte Parolen haben Unbekannte zwischen Mittwochabend und Donnertagmittag an einem Mazda hinterlassen. Das teilt die Polizei mit. Das Auto war in diesem Zeitraum in der Burgstraße in Krofdorf-Gleiberg geparkt. Die Täter hatten die Zeichen und die Parolen offenbar mit einem spitzen Gegenstand in das Auto gekratzt.

