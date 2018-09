chor

Handglocken spielen

Hüttenberg Der Handglockenchor Hüttenberg lädt Erwachsene dazu ein, Handglocken spielen zu lernen. Geprobt wird jeweils samstags, 6. Oktober, 17. November und 8. Dezember, von 15 bis 17 Uhr. Die Proben finden im Musikraum der Gesamtschule Schwingbach in Hüttenberg statt. Ansprechpartnerin ist Cornelia Neitzel unter (0 64 41) 7 67 01 oder per E-Mail an neitzel@kashidashihonya.de.

Copyright © mittelhessen.de 2018