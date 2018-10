Handy und Geld erbeutet

Wetzlar In der Eduard-Kaiser-Straße hat ein Unbekannter einen weißen VW Polo aufgebrochen. Der Kleinwagen parkte zwischen vergangenem Samstagabend gegen 22.30 Uhr bis Sonntagnachmittag gegen 13 Uhr in Höhe der Hausnummer 1. Nachdem der Dieb die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen hatte, nahm er aus der Mittelkonsole ein I-Phone SE sowie eine 50-Euro-Banknote an sich.

