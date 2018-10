Geselligkeit

Haxen bei FWG bestellen

Hüttenberg-Vollnkirchen Bayrisches Flair in Vollnkirchen: Das Haxenessen der freien Wählergemeinschaft Hüttenberg findet am Freitag, 2. November, ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Vollnkirchen statt.

Copyright © mittelhessen.de 2018