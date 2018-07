wissen

Heilkräuter kennenlernen

Wetzlar Am Mittwoch, 18. Juli, bietet die Wild- und Heilkräuterpädagogin Angelika Weil von 17 bis 19.15 Uhr einen Heilkräuterspaziergang in Wetzlar an. Weil erklärt das Aussehen und die Anwendungen verschiedener Kräuter. Festes Schuhwerk und gegebenenfalls Regenkleidung sind ratsam. Sollte der Spaziergang wegen Gewitter ausfallen, wird ein Ausweichtermin angeboten.

