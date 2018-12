Heim für Mehlschwalben

Natur Verein für Naturschutz installiert Haus

Biebertal-Krumbach Der Verein für Vogel- und Naturschutz Krumbach ist bemüht, Natur und Vögel zu schützen und in ihrem Bestand zu sichern. Daher wurde jetzt nahe eines Baches auf privatem Grund ein drittes Mehlschwalbenhaus mit 15 Kunstnestern und einer Nistmöglichkeit für Fledermäuse erstellt. Am Freitag lieferte Oliver Wegener aus Wettenberg, der erprobte Erbauer dieser Häuser, sein Werk in Krumbach ab und montierte es vor Ort.

