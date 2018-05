Herren packen an

Schöffengrund-Schwalbach Das Schwalbacher Backhaus brauchte dringend einen neuen Innenanstrich. Gesagt, getan. Spontan hat der Herrentanzkreis, allen voran Ortsvorsteher Michael Wilnauer, die Innenrenovierung der zum Brot- und Kuchenbacken oft genutzten öffentlichen Einrichtung ehrenamtlich übernommen. Nachdem die Verschönerungsarbeiten durchgeführt worden waren, bedankte sich die Sprecherin der „IG Backhaus“ Doris Uhl, noch mit einem kleinen Umtunk bei den fleißigen Tänzern. Das in diesem Jahr zum 17. Mal stattfindende Backhausfest, das von der IG Lebenshilfe Schwalbach gemeinsam mit der Kultur- und Sportgemeinschaft (KSG) Schwalbach durchgeführt wird, startet am 10. Juni um 11 Uhr auf dem Backhausplatz an der Bonbadener Straße. Der Erlös dieser Veranstaltung kommt wieder der Lebenshilfe Wetzlar/Weilburg zugute.

