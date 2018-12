Hier kommt Ihre Hilfe gut und verlässlich an

- Elterninitiative Kinderdialyse Marburg: Die Initiative ist im Uniklinikum Marburg angesiedelt und zählt zu den insgesamt (nur) 18 Kinderdialysen in Deutschland. Das Einzugsgebiet erstreckt sich auf ganz Mittelhessen und darüber hinaus.

- Der Förderverein Organspende Marburg hat rund 50 Mitglieder (Betroffene und Angehörige) aus Marburg-Biedenkopf und darüber hinaus. Die Mitglieder betreuen, beraten und treffen sich regelmäßig zum Stammtisch. Der Verein veranstaltet zudem eine große Radtour für Betroffene.

- Die Regionalgruppe Gießen/Bad Nauheim/Mittelhessen im Bundesverband der Organtransplantierten arbeitet vorwiegend in der Region Mittelhessen mit den Transplantationszentren Gießen und Bad Nauheim zusammen und hat 110 Mitglieder. Sie berät Betroffene und betreut auch Patienten in Krankenhäusern.

- Das PHV-Dialysezentrum Weilburg ist eine gemeinnützige Stiftung. Die Abkürzung PHV steht für Patienten-Heimversorgung. Sie betreibt seit 1998 auch im Weilburger Krankenhaus eine Dialyse-Abteilung.

- Zum Selbsthilfeverein Dialysepatienten und Transplantierte Mittelhessen gehören rund 450 Dialysepatienten und ihre Angehörigen. Auch Schwestern, Pfleger und Ärzte sind dem Verein, der von Nierenpatienten, Partnern und fördernden Personen als „Interessengemeinschaft künstliche Niere Lahn“ in Gießen gegründet wurde, inzwischen beigetreten.

- Die Kontaktgruppe Westerwald/Rhein/Lahn (Limburg) im Verein Lebertransplantierte Deutschland besteht seit über 20 Jahren und hat rund 30 Mitglieder, Transplantierte, Wartepatienten und Angehörige. Der Verein arbeitet eng mit der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) zusammen. Besonders interessant in der Gruppe ist das Netzwerk Spenderfamilien, Angehörige und Freunden von Organspendern. (ur/vo)

