Hilfe für Event des Schwarz-Rot-Clubs

Engagement Volksbank unterstützt Tanzgala

Wetzlar Der Schwarz-Rot-Club Wetzlar hat in diesem Jahr wieder etwas ganz Besonderes mit seinen Mitgliedern vor. Am 22. September findet bereits das 38. Internationale Leicaturnier in Wetzlar statt.

