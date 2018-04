Hilfe für Familie des Opfers

Nach dem Tod des Mannes am Samstag sind die Hinterbliebenen dringend auf Hilfe angewiesen. Das Opfer hinterlässt eine Familie mit vier Kindern im Grundschulalter. Wer zur Zukunftssicherung der zwei Mädchen und zwei Jungen beitragen möchte, kann unter dem Stichwort „Abus Kinder“ spenden.

In dem Gottesdienst für Geflüchtete und ihre Begleiter, am Dienstag um 16 Uhr in der Unteren Stadtkirche, wird ebenfalls bereits für die Kinder des Mordopfers eine Kollekte erbeten.

Infos zum Konto gibt es unter www.fluechtlingshilfe-mittelhessen.de/helfen-sie. (red)