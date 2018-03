ASSLAR-WERDORF Im Senioren- und Pflegeheim "Zum Schönbachtal" in Werdorf hat am Donnerstag Wilhelmine Keiner 100. Geburtstag gefeiert. "Oblersch Minna", die an der Hauptstraße ein Spar- Geschäft betrieb, ist für ältere Generationen noch ein Begriff. (...)