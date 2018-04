Hochsitze beschädigt

Polizei Täter sägen Stufen der Leiter an

Solms Unbekannte haben sich an den „Kanzeln“ der Solmser Jäger zu schaffen gemacht. Zwischen dem 19. und dem 26. April ließen sie ihrer Zerstörungswut in der Feldgemarkung „Breiwerk“, zwischen Niederbiel und Leun freien Lauf. An einem im freien Feld stehenden Hochsitz beschädigten sie die Leiter und brachen Bretter aus der Kanzel. Am gegenüberliegenden Waldrand sägten sie an einem weiteren Hochsitz eine der Stufen an. Die Höhe der Schäden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

