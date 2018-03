Einbruch

Höhe schreckt den Täter ab

Lahnau-Waldgirmes Die Sporthalle der Grundschule Waldgirmes hat in der Nacht zum Mittwoch ungebetenen Besuch erhalten: Ein Unbekannter kletterte laut Polizei auf das Dach der Halle und hebelte dort ein Fenster auf. Mehr passierte nicht. Die Polizei vermutet, dass der Täter von seiner Position aus nur mit einem Sprung in fünf Meter Tiefe in die Halle gekommen wäre – und dass ihn das abschreckte.

