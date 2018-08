Hoher Sachschaden nach Einbruch in Geschäft

Polizei Täter hebeln Türen auf und fliehen

Wetzlar-Hermannstein In Hermannstein sind Einbrecher in ein Textilgeschäft in der Wetzlarer Straße eingestiegen und haben rund 5500 Euro Sachschaden verursacht.

