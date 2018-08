Kirmes

Holzhausen feiert im Zelt

Kirmes Coverband „Eve“ spielt am Samstag

Greifenstein-Holzhausen Der Turn- und Sportverein Holzhausen feiert von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. August, seine Zeltkirmes am Holzhäuser Sportgelände. Zum Auftakt möchte am Freitag DJ Werner mit einem breiten Musikrepertoire für Jung und Junggebliebene einheizen. Die Coverband „Eve“ steht am Samstagabend mit Rock und Pop auf der Zeltbühne.

