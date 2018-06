Ihr Alter sieht man der Jubilarin nicht an

Geburtstag Erika Alt ist 90 Jahre alt

Heuchelheim-Kinzenbach Erika Alt hat am Sonntag ihren 90. Geburtstag gefeiert. Der am 17. Juni 1928 geborenen Jubilarin sieht man die 90 Lenze nicht an.

