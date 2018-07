Immer an der Wand lang ...

Cube Im Kletterzentrum kommt man an seine Grenzen – und darüber hinaus

Wetzlar Sich auspowern, erfahren, was in einem steckt, sich mit Klettertechniken vertraut machen – all das ist ist im Cube Kletterzentrum um Wetzlar möglich.

Copyright © mittelhessen.de 2018