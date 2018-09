In Launsbach gezündelt

Brandstiftung Polizei ermittelt gegen unbekannt

Wettenberg Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall in Launsbach wegen Brandstiftung und Herbeiführen einer Brandgefahr. Bislang Unbekannte entzündeten am Montag an einer Unterführung im „Herrngarten“ einen Stapel Holz. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Stapel gegen 15 Uhr ablöschen. Dank des raschen Eingreifens wurden die umstehenden Bäume nur leicht in Mitleidenschaft gezogen. Ein Übergreifen des Feuers konnte so verhindert werden. Da es sich um Restholz handelte, entstand kein Sachschaden.

