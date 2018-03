Irland für die Ohren

Konzert „Paddy goes to Holyhead“ spielen

Biebertal-Krumbach Das Publikum war begeistert. Mit bodenständigem Folk, einer Auswahl Querschnitt eigener Kompositionen und irisch/schottischer Songs hat des Akustikduo „Paddy Goes To Holyhead“ 60 Leute im Gästehaus „Am Kirchlein“ in Krumbach gut unterhalten.

